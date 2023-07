Stiri pe aceeasi tema

- Vineri, 7 iulie, Kremlinul a anuntat ca va urmari ”de foarte aproape” discutiile dintre presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, asteptat sa ajunga spre seara in Turcia, si omologul sau Recep Tayyip Erdogan, informeaza Agerpres . ”Vom urmari de foarte aproape rezultatele negocierilor si ne vom mentine…

- Presedintele francez Emmanuel Macron si-a exprimat sprijinul, in cadrul unei convorbiri telefonice, omologului sau ucrainean Volodimir Zelenski, care solicita angajamente clare din partea NATO la urmatorul summit al Aliantei din 11 si 12 iulie. „Presedintele Republicii si-a reiterat dorinta ca summitul…

- Presedintele american Joe Biden a anuntat duminica, la reuniunea G7, un nou pachet de ajutor militar de 375 de milioane de dolari pentru Ucraina si i-a spus presedintelui Volodimir Zelenski ca Statele Unite fac tot posibilul pentru a intari apararea Ucrainei in razboiul cu Rusia.

- Fortele Moscovei au anuntat sambata ca au cucerit, dupa aproape zece luni de lupte crancene, orasul Bahmut, fiind felicitate de Vladimir Putin, care le-a promis medalii. Joe Biden a anuntat duminica dimineata un nou ajutor militar pentru armata Kievului si i-a spus lui Volodimir Zelenski, in timpul…

- Franta urmeaza sa formeze si sa echipeze mai multe batalioane ucrainene cu ”zeci” de vehicule si tancuri usoare, anunta Parisul si Kievul, in urma unei cine a presedintilor francez Emmanuel Macron si ucrainean Volodimir Zelenski la Palatul Elysee. In saptamanile care vin, Franta va forma si va echipa…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a cerut joi sa primeasca un ”mesaj foarte clar” din partea NATO ca tara sa va putea intra in aceasta Alianta ”dupa razboi”, relateaza agentiile DPA si EFE, informeaza AGERPRES . „Suntem realisti. Stim ca nu vom intra in NATO in timpul razboiului, dar dorim sa…

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski si-a reiterat, in discursul de joi seara, 20 aprilie, adresat compatriotilor, solicitarea ferma ca Ucraina sa primeasca invitatia de a adera la NATO la summitul de la Vilnius, din luna iulie, dupa ce in cursul zilei ii vorbise despre acest lucru si secretarului…

- Suntem in ziua 410 a razboiului pornit de Vladimir Putin in Ucraina. Volodimir Zelenski vrea sa obtina la summitul NATO de la Vilnius, care va avea loc in iulie, invitatia de aderare a Ucrainei la Alianta Nord-Atlantica, subliniind, in discursul sau de sambata seara, ca fara Ucraina, NATO nu poate apara…