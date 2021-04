Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a cerut sambata sa se puna capat evenimentelor "ingrijoratoare" din regiunea Donbas, din estul Ucrainei, dupa o intrevedere la Istanbul cu omologul sau ucrainean Volodimir Zelenski, si a adaugat ca tara sa este gata sa ofere ajutorul necesar, transmite Reuters.…

- Presedintele rus, Vladimir Putin, a acuzat vineri Kievul de ''actiuni provocatoare periculoase'' in regiunea Donbas, din estul Ucrainei, intr-o convorbire telefonica avuta cu omologul sau turc Recep Tayyip Erdogan, a anuntat Kremlinul, potrivit Reuters. Washingtonul a afirmat ca Moscova a…

- Armata ucraineana face tot posibilul pentru respectarea armistitiului din estul Ucrainei, dar este obligata sa apere tara, a afirmat, joi, presedintele Volodimir Zelenski, care a efectuat o vizita pe linia de contact din Donbas, noteaza Agerpres. Armata face tot posibilul pentru apararea statului…

- Ucraina iși dorește sa devina cat mai rapid membra NATO – o spune președintele acestei țari, Volodimir Zelenski, care a cerut conducerii alianței sa grabeasca procedura de aderare, conform The Moscow Times. Președintele ucrainean este de parere ca intrarea in NATO este singura modalitate prin care poate…

- Oleksandr Klimenko a inceput proiectul „Cumpara o icoana – salveaza o viața” in 2014, dupa ce a vizitat o baza militara și a realizat similitudinile dintre materialul din care este construita o cutie de muniție militara și lemnul pe care este pictat o icoana, relateaza agenția Reuters, citata de HotNews…

- Ministrul afacerilor externe al Ucrainei, Dmitro Kuleba, a cerut vineri, la Paris, organizarea unui nou summit cu participarea Rusiei, Frantei si Germaniei, pentru a obtine "un nou progres" in solutionarea conflictului dintre Kiev si Moscova in regiunea Donbas, informeaza AFP potrivit Agerpres. "Ucraina…

- Presedintele SUA, Joe Biden, 'nu a fost retinut' in convorbirea telefonica pe care a avut-o in aceasta saptamana cu presedintele rus Vladimir Putin, a declarat joi purtatoarea de cuvant a Casei Albe, Jen Psaki, informeaza Reuters. Liderul de la Casa Alba a adus in discutie, cu aceasta ocazie,…

- Rusia și Statele Unite au convenit sa extinda tratatul New START de control al armelor nucleare în condițiile solicitate de Moscova, a declarat ministrul adjunct de externe Serghei Ryabkov, potrivit agenției RIA, preluata de Reuters. Kremlinul a spus marți ca cele doua mari puteri au ajuns…