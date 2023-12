Stiri pe aceeasi tema

- Situația umanitara continua sa se deterioreze in Gaza, pe masura ce forțele israeliene iși extind operațiunile terestre in intreaga enclava palestiniana. De marți, armata opereaza in orașul sudic Khan Yunis și duce „batalii intense” cu luptatorii Hamas. Conflictul a provocat „pierderi, distrugeri și…

- Presedintele turc, Recep Tayyip Erdogan, a declarat luni ca premierul israelian Benjamin Netanyahu va fi in cele din urma judecat ca un criminal de razboi din cauza ofensivei in curs a Israelului in Fasia Gaza si a criticat totodata tarile occidentale care sprijina Israelul, cerand totodata o reforma…

- Secretarul general al Națiunilor Unite, Antonio Guterres, a declarat miercuri ca numarul de civili uciși in Fașia Gaza arata ca exista ceva “in mod clar greșit” in operațiunile militare ale Israelului impotriva militanților palestinieni Hamas. Israelul a promis sa elimine Hamas, care conduce Fașia Gaza,…

- Secretarul general al Națiunilor Unite(ONU), Antonio Guterres, a respins miercuri (25 octombrie) acuzațiile potrivit carora ar fi justificat atacurile Hamas asupra Israelului, in declarația sa in fața Consiliului de Securitate de marți, potrivit Reuters. „ Sunt șocat de denaturarea unora dintre declarațiile…

- O declarație a secretarului general al ONU, Antonio Guterres, a starnit furia Israelului. Intr-o reuniune a Consiliului de Securitate al Națiunilor Unite, Guterres și-a expimat ingrijorarea cu privire la „incalcarile clare ale dreptului internațional umanitar” in Fașia Gaza și a comentat ca „atacul…

- Forțele de Aparare ale Israelului anunta, marți, ca au efectuat lovituri impotriva a aproximativ 400 de ținte Hamas din Fașia Gaza in ultima zi. Tot astazi, 24 octombrie, armata israeliana a transmis ca este "pregatita și hotarata" pentru urmatoarea etapa a razboiului. Dupa-amiaza, sirenele de raid…

- Rusia si Emiratele Arabe Unite au convocat miercuri o reuniune de urgenta a Consiliului de Securitate al ONU, dupa un atac cu racheta care a atins un spital din Gaza, atac in care si-au pierdut viata cel putin 200 de persoane (500 dupa unele surse), potrivit autoritatilor locale, transmite AFP. „Rusia…