- Politia turca a retinut marti 67 persoane suspectate de legaturi cu Partidul Muncitorilor din Kurdistan (PKK), organizatie scoasa in afara legii, au anuntat autoritatile, la doua zile dupa un atac cu bomba la Ankara revendicat de gruparea militanta, transmit AFP si Reuters.

- Ministerul de Interne al Turciei a declarat duminica ca doi „teroristi” au efectuat un atac cu bomba in fata cladirilor guvernamentale din Ankara. Unul dintre atacatori a murit in explozie, iar celalalt a fost „neutralizat”, potrivit Reuters.„Doi teroristi au aparut la bordul unui vehicul militar in…

- Președintele turc Recep Tayyip Erdogan a anunțat marți ca Turcia va sprijini candidatura Suediei la NATO daca SUA iși va onora promisiunea privind avioanele F-16.Parlamentul Turciei iși va pastra promisiunea de a ratifica candidatura la NATO a Suediei daca administrația președintelui american Joe…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a acuzat sambata Uniunea Europeana ca incearca sa se ”indeparteze” de Turcia, in contextul in care negocierile de aderare intre UE si Ankara sunt intr-un punct mort, transmit AFP si Reuters. ”Uniunea Europeana cauta sa se indeparteze de Turcia. Noi vom efectua…

- Turcia asteapta progrese concrete din partea Uniunii Europene in chestiuni cum sunt calatoriile fara viza si inchiderea unor capitole in negocierile de aderare, in urma aprobarii de catre Ankara a aderarii Suediei la NATO , a declarat marti, 11 iulie, pentru Reuters un inalt oficial turc. Occidentul…

- Ankara va sprijini intrarea Suediei in NATO daca Uniunea Europeana redeschide negocierile pentru aderarea Turciei la UE, a declarat luni presedintele turc Recep Tayyip Erdogan, potrivit AFP si Reuters, scrie observatornews.ro .