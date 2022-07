Stiri pe aceeasi tema

- Suedia si Finlanda trebuie sa-si indeplineasca promisiunile pe care le-au facut Turciei in cadrul acordului ce prevede ridicarea veto-ului Ankarei cu privire la aderarea celor doua tari la NATO, inclusiv un angajament din partea Stockholm-ului de a extrada 73 de „teroristi”, a declarat joi presedintele…

- Suedia si Finlanda trebuie sa-si indeplineasca promisiunile pe care le-au facut Turciei in cadrul acordului ce prevede ridicarea veto-ului Ankarei cu privire la aderarea celor doua tari la NATO, inclusiv un angajament din partea Stockholm-ului de a extrada 73 de „teroristi”, a declarat joi presedintele…

- Liderii NATO vor invita oficial miercuri Finlanda și Suedia sa se alature Alianței, dupa ce cele doua țari nordice au ajuns la un acord cu Turcia, a declarat marți șeful NATO, Jens Stoltenberg. Biroul președintelui turc Recep Tayyip Erdogan a declarat ca Helsinki și Stockholm au convenit „sa coopereze…

- Suedia spera ca masurile pe care le-a luat impotriva Partidului Muncitorilor din Kurdistan (PKK) vor convinge Turcia sa renunte la opozitia fata de aderarea sa la NATO inaintea summitului Aliantei de miercuri si joi de la Madrid, insa presedintele turc Recep Tayyip Erdogan si-a exprimat reticenta…

- Opozitia Turciei la aderarea Suediei si Finlandei la NATO ar trebui sa se poata rezolva cu un amestec de concesii si presiuni asupra Ankarei, potrivit analistilor, dar ipoteza unui blocaj complet nu poate fi exclusa, scrie miercuri AFP intr-o ampla analiza. Unanimitatea este necesara pentru a incepe…

- Președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan a declarat din nou joi ca Turcia se opune aderarii Suediei și Finlandei la NATO. „Nu putem accepta existența unor organizații teroriste” intr-o „organizație de securitate”, a declarat Erdogan, transmite presa turce. Declarațiile lui Erdogan vin dupa ce ministrul…

- Un steag masiv al Partidului Muncitorilor din Kurdistan (PKK) a fost arborat in Stockholm, capitala Suediei, pe cea mai faimoasa strada din Stockholm, Kungsgatan, strada Regelui. Acțiunea a fost desfașurata in sprijinul militanților kurzi, dupa ce președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan a declarat…

- Președintele turc Recep Tayyip Erdogan a acuzat Stockholm și Helsinki ca adapostesc „teroriști PKK”, in contextul in care Suedia și Finlanda, urmeaza sa anunțe in curand aderarea lor la NATO. Aderarea Finlandei și Suediei la NATO ar fi o „greșeala”, ca și cea a aderarii Greciei la tratatul Alianței…