- Guvernul ne-a invitat sa discutam, ne-a ascultat opiniile, insa se pare ca opiniile altor specialisti, mai ales in domeniul macroeconomiei si in domeniul consultantei economice primeaza in fata argumentelor noastre, a declarat, miercuri, Cristian Erbasu, presedintele Federatiei Patronatelor Societatilor…

- Printre masurile anunțate se numara și eliminarea scutirilor. Pe de alta parte, sindicaliștii din industria alimentara pregatesc calendarul de proteste in cazul in care Guvernul va elimina facilitațile fiscale, potrivit Realitatea Plus.Banca Mondiala a elaborat un raport privind imbunatațirea sistemului…

- Romania a ajuns tot mai dependenta de importul de materiale de construcții. Iar prețurile sunt pe masura. Aproximativ 70% din oțelul beton, țevi, table și alte materiale le cumparam din Turcia, Bulgaria, Grecia și alte țari europene.

- Președintele PNL susține ca ministerele de linie lucreaza in prezent la o analiza referitoare la modul in care poate fi gestionat bugetul de stat. Ciuca susține ca pana analiza nu este finalizata nu trebuie sa avansate variante care sa bulverseze categoriile sociale sau profesionale.

- Masura „salvatoare” a PSD și PNL pentru acoperirea deficitului, aceea de a elimina facilitațile fiscale pentru construcții și agricultura, va ingropa Romania definitiv, afirma Marius Lulea, prim-vicepreședinte AUR.„Mințile luminate ale guvernarii PSD și PNL s-au gandit sa acopere gaura bugetara uriașa…

- Tot mai multe zvonuri au aparut in ultimele zile cu privire la decizia Guvernului condus de președintele PSD, Marcel Ciolacu, de a elimina facilitațile fiscale pentru angajații din construcții, agricultura și IT. E vorba despre introducerea contribuției la sanatate, de 10% din venitul brut, pe care…

- Guvernul Ciolacu ia in calcul eliminarea facilitaților fiscale pentru angajații din IT, construcții și agricultura in doua etape, la 1 septembrie 2023 și 1 ianuarie 2024, au declarat surse guvernamentale. Reamintim ca și angajații din anumite sectoare IT, fie ca lucreaza in mediul privat sau la stat,…

- Eliminarea de la 1 septembrie a facilitaților fiscale pentru sectoarele IT, agricultura și construcții este una dintre propunerile pe care Ministrul Finanțelor Marcel Boloș o va inainta coaliției de guveranare, pentru a acoperi noile cheltuieli. Intr-un interviu in exclusivitate pentru Digi24, Boloș…