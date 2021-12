Stiri pe aceeasi tema

- Partidul Social-Democrat (SPD), Verzii si Liber-Democratii (FDP) din Germania au semnat marti, la Berlin, acordul de coalitie care va permite instalarea unui nou guvern la Berlin în aceasta saptamâna, informeaza DPA citata de Agerpres. Liderii celor trei partide - cunoscute drept…

- Potrivit ECDC, Romania are o rata de vaccinare a minorilor, deci categoria de varsta de sub 18 ani, impotriva COVID-19 de doar 4,1%, fiind pe al treilea loc in topul european, dupa Croația, cu 2,1%, și Bulgaria, cu doar 1%.Clasamentul european al vaccinarii la copii și tineri de pana in 18 ani poate…

- Preturile la locuinte (masurate prin Indicele preturilor locuintelor) au crescut cu 2,6% in zona euro si cu 2,7% in UE, in trimestrul doi din 2021, comparativ cu precedentele trei luni, arata datele publicate joi de Oficiul european pentru Statistica (Eurostat). Cele mai importante cresteri…

- Social-democratii (SPD) din Germania revendica formarea viitorului guvern, a anuntat duminica secretarul lor general, Lars Klingbeil, in timp ce conservatorii cancelarului Angela Merkel au recunoscut, prin vocea secretarului general Paul Ziemiak, ca au inregistrat “pierderi amare” la alegerile legislative,…

- Germanii iși vor alege, duminica, un nou cancelar dupa Angela Merkel, care a stat la putere 16 ani. Sunt trei principali candidați, de la Partidul Social-Democrat, Uniunea Crestin-Democrata și Partidul Verde. Candidatii la functia de cancelar sunt anuntati de partide inainte de alegeri- Partidul Social-Democrat…

- Dupa 16 ani la putere, Angela Merkel va parasi fotoliul de cancelar al Germaniei, dupa alegerile ce au loc astazi. Acestea sunt un punct de crucial atat pentru Germania cat si pentru Europa, care prin plecarea Angelei Merkel pierde unul dintre liderii sai. Ce viitori cancelari propun principalele partide…

- Social-democratul Olaf Scholz, creștin-democratul Armin Laschet și ecologista Annalena Baerbock vor sa preia fotoliul de șef al executivului Germaniei, dar șansele lor depind de scorul partidelor și de negocierile pentru formarea unei coaliții, care se vor intinde, foarte posibil, pe mai multe luni,…

- Germania alege duminica noua componența a celui de-al 20-lea Bundestag, Parlamentul federal al țarii. Peste 60 de milioane de alegatori sunt așteptați la urne pentru a vota viitorul cancelar al Germaniei, care o va succede pe Angela Merkel. Principalii candidați care se lupta pentru poziția de viitor…