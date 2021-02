Stiri pe aceeasi tema

- Este vorba despre o pacienta in varsta de 68 de ani cu multiple tare cardiace, cu tumora voluminoasa de cap de pancreas, aflata in icter mecanic, la care s-a intervenit chirurgical, a anunțat Constantin Poiana, managerul spitalului. Echipa medicala a practicat coledoco-duodenoanastomoza latero-laterala,…

- Seara trecuta, in jurul orelor 21.50, un echipaj de jandarmerie a fost sesizat cu privire la faptul ca un barbat a agresat fizic doua persoane pe strada Ștefan cel Mare din municipiul Bacau. Jandarmii ajunși in scurt timp la adresa indicata au constatat ca cele sesizate se confirma, iar in urma verificarilor…

- Drama ,,Cu inima impacata/Blackbird”, cu Susan Sarandon și Kate Winslet, are premiera pe 19 februarie 2021 la cinema. Filmul prezinta o sarbatoare de familie diferita de oricare alta, abordand cu delicatețe și emoție un subiect dramatic. Din 19 februarie puteți urmari la cinema o poveste despre speranța,…

- Spitalul „Prof. Dr. Eduard Apetrei” Buhuși a primit pacienți, cu boli pulmonare, de la alte spitale. Este vorba despre doi pacienți ce au fost transferați de la Spitalul Județean de Urgența Bacau și de la Spitalul Județean de Urgența Piatra Neamț. „Sunt pacienți non-COVID, un pacient cu BPOC (bronhopneumopatie…

- Regizorul ieșean Ciprian Huțanu a revenit la Teatrul Municipal ”Bacovia”, la patru ani de la precedenta sa producție pe scena bacauana – ”Hainele cele noi ale imparatului”, și a pus in scena, alaturi de o echipa artistica foarte complexa, spectacolul – experiment ”Motanul incalțat”, dupa Charles Perrault,…

- Lipsa acuta de cultura din ultima perioada, cauzata cum bine se știe de pandemie, a crescut apetitul bacauanilor de spectacol, de orice fel. Marturie sta noua premiera a actorilor de la „Bacovia”, „Motanul incalțat”, spectacol programat duminica, 31 ianuarie, de la ora 11.00, a carui bilete s-au vandut…

- Cum au vazut impresioniștii lumea? Ce relație aveau ei cu tehnica, culoarea, lumina și universul de forme care le-a conturat realitatea? Cum au fost percepute lucrarile lor? Cum a ajuns arta lor sa fie in doar cațiva ani, una din cele mai iubite forme de arta din lume, dupa ce a fost inițial primita…