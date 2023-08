Stiri pe aceeasi tema

- Mai multe trenuri au avut intarzieri de pana la 370 de minute din cauza unor copaci care au cazut pe șine și au blocat traficul feroviar. Problemele au fost in noaptea de miercuri spre joi, in zonele Gheorgheni – Izvorul Muresului, potrivit CFR. Astfel, au fost inregistrate urmatoarele intarzieri: IRN…

- Primul semn care indica ca ți se va face rau din cauza caldurii este senzația de sete intensa. Acesta este un semnal clar ca organismul nostru are nevoie de apa pentru a se racori și a menține echilibrul hidro-electrolitic. Daca nu bem suficient lichid, putem intra in stare de deshidratare, care se…

- Temperaturile ridicate fac victime la Arad. Șase persoane au solicitat intervenția echipajelor medicale ale Serviciului de Ambulanța Județean (SAJ) Arad, dupa ce li s-a facut... The post Au ajuns la Urgențe din cauza caniculei appeared first on Special Arad · ultimele știri din Arad .

- Temperaturile crescute chiar si pe durata noptii duc la aparitia epuizarii termice. Dr. Tudor Ciuhodaru ne invața ce trebuie sa facem pentru a nu ajunge intr-o astfel de situație periculoasa, care poate evolua spre deces.

- Este ardeiul daunator? Daca ați pațit vreodata sa consumați acest aliment iar apoi v-ați simțit rau fara motiv, ei bine este timpul sa aflați ca acesta ascunde in coaja sa doua substanțe nocive. Despre ce este vorba și cum puteți evita problemele pe care le poate cauza.

- Un medic obstetrician ginecolog din secția maternitate a IMSP SR Ungheni a fost condamnat la 2 ani de inchisoare pentru incalcarea din neglijenta a regulilor și metodelor de acordare a asistentei medicale, informeaza Procuratura Generala.

- Cancerul ramane a doua cauza de deces in Uniunea Europeana, iar estimarile arata ca pana in anul 2035 numarul de imbolnaviri va creste cu 24%, astfel ca aceasta boala va deveni principala cauza de deces, transmite INSP.

- Modernizarea infrastructurii spitalicești, dotarea instituțiilor medicale cu echipamente noi, dar și instruirea lucratorilor medicali peste hotarele țarii fost subiectele discutate de prim-ministrul Dorin Recean, ministra sanatații Ala Nemerenco și administratorii centrelor medicale din țara. In cadrul…