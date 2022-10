Epoca de textilă Impresia generala e ca respectivul individ, adept al modei/ tendintei/ conduitei/ regulii vestimentare trebuie sa isi faca permanent lui insusi viata cat mai dificila, intrucat cea simpla le apartine doar animalelor cu care el nu are nicio tangenta. Exact asta il face pe el OM, sa isi complice viata cat mai mult. In Ferma animalelor a lui Orwell unul dintre preceptele care stateau la baza societatii instaurate de animale in urma Revolutiei antiumane era interdictia hainelor. Piesele vestimentare de orice fel ar fi fost erau un apanaj doar al dusmanilor de clasa, oamenii. Niciun membru al noii… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

