- O basculanta care transporta 30 de tone de nisip s-a rasturnat, joi, peste balconul unui apartament situat la parterul unui bloc din localitatea clujeana Floresti. Din fericire, nimeni nu a fost ranit, scrie News.ro . Accidentul a avut loc joi dimineata, dupa ce o basculanta incarcata cu nisip s-a rasturnat…

