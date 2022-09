Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile indiene au demolat, duminica, doua cladiri-turn, care au fost construite ilegal in orașul Noida, situat in nord. Pentru demolarea cladirilor, care au disparut in mai puțin de zece secunde, s-au utilizat peste 3.700 de kilograme de explozivi, relateaza Reuters. Persoanele, care au privit…

- Compania farmaceutica americana Pfizer a anuntat joi rezultate pozitive la persoanele varstnice pentru vaccinul sau dezvoltat contra virusului respirator sincitial (VRS), impotriva caruia nu exista la ora actuala niciun vaccin autorizat, informeaza Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Un infirmier din cadrul serviciilor sanitare ale Vaticanului a fost numit de catre Papa Francisc „asistent medical personal”, a precizat joi Vaticanul, scrie Agerpres , potrivit Reuters. Decizia este un semn ca suveranul pontif recunoaste ca va avea nevoie de mai multa ingrijire pe masura ce inainteaza…

- Persoanele fara adapost dintr-un oraș brazilian primesc un stimulent pentru a merge in refugiul local. Acestea sunt primite in interior impreuna cu animalele lor de companie, potrivit Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Papa Francisc a numit trei femei, doua calugarițe și o mireana, intr-un consiliu cu rol consultativ in alegerea episcopilor catolici din lume, potrivit Reuters. Papa Francisc a dezvaluit decizia intr-un interviu pentru Reuters, explicand ca dorește sa acorde femeilor mai multe funcții in cadrul Sfantului…

- Papa Francisc a declarat ca vrea sa acorde femeilor mai multe funcții de conducere in cadrul Sfantului Scaun și a dezvaluit ca, pentru prima data, va numi femei intr-un comitet al Vaticanului, pana acum exclusiv masculin, care il ajuta sa selecteze episcopii lumii, scrie Reuters . Rolul femeilor in…

- Papa Francisc a declarat ca doreste sa acorde femeilor mai multe functii la nivel inalt in Sfantul Scaun si a dezvaluit ca, pentru prima data, va numi doua femei intr-un comitet al Vaticanului, anterior format numai din barbati, care il ajuta sa aleaga episcopii din Congregaiia pentru Episcopi, relateaza…