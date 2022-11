Nu de putine ori ati avut parte de experiente neplacute in timpul procedurii de indepartare a parului nedorit cu ajutorul epilarii cu ceara sau cu lama, de aceea o varianta tot mai des utilizata, devenita foarte populara in intreaga lume, este epilarea definitiva cu laser. In special in sezonul cald, dar nu numai, femeile isi doresc o piele catifelata, frumoasa, care le confera incredere in ele si le face sa se simta frumoase. Nu de putine ori ati avut parte de experiente neplacute in timpul procedurii de indepartare a parului nedorit cu ajutorul epilarii cu ceara sau cu lama, de aceea o varianta…