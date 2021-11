Epidemiologul Octavian Jurma: Debutul unui posibil val Omicorn în România va fi vizibil abia de anul viitor Epidemiologul timișorean Octavian Jurma afirma ca valul 4-Delta ne-a lovit ca un tsunami, iar daca infectiozitatea noii tulpini – B.1.1.529 – se confirma, valul 5-Omicron ne va lovi ca un trasnet. „Vaccinati-va, mai ales daca ati trecut prin boala. Faceti-va boosterul, e un privilegiu ca e liber”, a transmis medicul pe pagina sa de Facebook. […] Articolul Epidemiologul Octavian Jurma: Debutul unui posibil val Omicorn in Romania va fi vizibil abia de anul viitor a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

- „Valul 4-Delta ne-a lovit ca un tsunami, asa cum stiam ca o va face daca nu luam masuri de protectie a populatiei.Daca infectiozitatea B.1.1.529 se confirma, valul 5-Omicron ne va lovi ca un traznet.Nu de nebuni au intrat in stare de alerta maxima tarile guvernate de oameni carora le pasa sanatatea…

