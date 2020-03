Epidemiologii SPULBERĂ speranța: ÎNCĂLZIREA vremii nu va STOPA epidemia de coronavirus Speranțele celor care nadajduiau ca venirea caldurii va duce la stoparea epidemiei de coronavirus sunt naruite de specialiști. Aceștia susțin ca nu exista dovezi ca incalzirea vremii va duce la o scadere a riscului infectarii cu COVID -19, așa cum se intampla in cazul gripei. Citește și: O tanara BOLNAVA de COVID-19 s-a DEZLANȚUIT din spital: De patru zile, ocup un pat DEGEABA in spital, fara simptome "Conform unui studiu realizat de portalul meteo AccuWeather.com, cu participarea unor specialisti de la celebra Massachusetts Institute of Technology (MIT), temperaturile ridicate… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Pentru toți cei care sperau ca, dupa modelul gripei sau al racelii sezoniere, venirea caldurii va stopa evoluția noului coronavirus , cercetatorii au vești proaste. In urma unui studiu realizat de portalul meteo AccuWeather.com , cu participarea a doi specialisti, Qasim Bukhari si Yusuf Jameel, de…

- Țarile din Orientul Apropiat multiplica masurile pentru a contracara epidemia de Covid-19 extinsa din Iran, unde situația pare a fi fost scapata de sub control. Iranul, ale carui frontiere terestre au fost inchise de catre vecini inca din luna februarie, este a treia țara din lume cel mai grav lovita…

- Tarile afectate de epidemia COVID-19 propun stimulente fiscale pentru a sprijini economia, masuri care se impun si in Romania, a declarat Daniel Anghel, partener coordonator servicii fiscale si juridice PwC Romania, intr-un comunicat remis joi AGERPRES. "Amploarea cu care se extinde epidemia…

- Un medic rezident din București a dat dovada de inconștiența! Suspicionat de infectare cu coronavirus, doctorul a mers la spital, deși avea simptome specifice. In acest moment, medicul este in izolare la domiciliu, in așteptarea rezultatului testului.Medicul lucreaza la Institutul Marius Nasta,…

- Desi unele virusuri sunt sezoniere, nu este clar daca noul coronavirus se va comporta la fel. Epidemiologii au avertizat deja cu privire la posibilitatea ca incalzire vremii sa nu opreasca epidemia de COVID-19, relateaza agentia Xinhua, citata de Agerpres. ″Nu stim daca acest virus va fi sezonier…

- Intr-o inregistrare video publicata pe Facebook sambata, Zingaretti a spus: "A sosit. Am si eu coronavirus". El a reinnoit apeluri catre populatie de a nu intra in panica, adaugand ca se simte bine si ca se va izola in casa, nu la spital. Italia este cea mai afectata tara din Europa…

- Coreea de Sud devine noul epicentru al Covid-19 cu 560 de noi infecții, comparativ cu cele doar 130 inregistrate in China. Totuși, China ramane cea mai afectata țara de epidemia de coronavirus, cu aproape 80.000 de oameni infectați și 2.981 de persoane decedate.Numarul cazurilor zilnice de coronavirus…

- Presedintele american Donald Trump preconizeaza ca epidemia noului coronavirus ar urma sa dispara in aprilie, din cauza caldurii, si a salutat din nou reactia conducatorilor chinezi, relateaza AFP, potrivit news.ro.”Pana in aprilie sau in cursul lui aprilie, caldura, in general, omoara acest…