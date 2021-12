Epidemiolog, primele date despre OMICRON: Crește exponențial, afectează persoane mai tinere, dar omoară „mai puțin” Vicepreședintele Societații Romane de Epidemiologie considera ca noua varianta de coronavirus - OMICRON se transmite mult mai rapid decat celelalte, in special in comparație cu Delta, responsabila de valul 4 in Romania.„Exista acea creștere exponențiala, caracteristica creșterii transmisibilitații. Daca ar fi fost vorba despre o creștere liniara, atunci ne gandeam la o creștere de gravitate, iar daca era o creștere dramatica, atunci puteam sa ne gandim la o creștere și de transmisibilitate, și de gravitate. Este clar ca avem o creștere de transmisibilitate semnificativa și asta se vede și din… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

