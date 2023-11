Pe masura ce accesul la combustibil și la alte resurse se diminueaza in Fașia Gaza, "epidemiile masive de boli infecțioase și foametea par inevitabile", a avertizat joi, 16 noiembrie, Inaltul Comisar al Națiunilor Unite pentru Drepturile Omului, Volker Turk, potrivit CNN.Epuizarea completa a rezervelor de combustibil "ar fi catastrofala in toata Gaza - ar duce la prabușirea completa a alimentarii cu apa, a canalizarii și a serviciilor medicale esențiale și ar pune capat asistenței umanitare care a fost permisa pana in prezent", a declarat Turk in cadrul unei briefing informal, dupa vizita pe care…