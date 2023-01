Epidemie de holeră cu peste 1.000 de decese în Malawi Ministrul Sanatații din Malawi (stat din sud-estul Africii) a anunțat noul bilanț al epidemiei de holera, care a izbucnit in martie 2022. In ultimele luni, epidemia s-a accentuat, numarul deceselor ajungand la 1.023. In patru saptamani, cifrele s-au dublat – este constatarea trista a Khumbize Chiponda, ministrul Sanatații din Malawi, potrivit CNN. Intr-o conferința de presa, ministrul Sanatații a confirmat ca Malawi este foarte afectata de epidemia de holera. In acest sens, cifrele furnizate de presa americana indica faptul ca, la 26 decembrie 2022, numarul total al deceselor era de 486, pentru… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

