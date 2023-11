Epidemia de pneumonie sufocă spitalele din Beijing. OMS cere clarificări Chinei Spitalele din Beijing și din nordul Chinei se confrunta cu o creștere a numarului de boli respiratorii in randul copiilor, ceea ce duce la colapsul unitaților medicale și la timpi de așteptare chinuitori pentru parinții ingrijorați. Situația a determinat Organizația Mondiala a Sanatații (OMS) sa ceara clarificari din partea Beijingului. Parinții se confrunta cu provocari […] The post Epidemia de pneumonie sufoca spitalele din Beijing. OMS cere clarificari Chinei appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol: sursazilei.ro

