- Pana astazi, 8 aprilie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 4.761 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre persoanele confirmate pozitiv, 528 au fost declarate vindecate și externate. Totodata, pana acum, 209 persoane diagnosticate cu infecție cu COVID-19 au…

- Pentru a doua oara consecutiv, numarul cazurilor confirmate de coronavirus a scazut de la o zi la alta. Astfel, in ultimele 24 de ore au fost anuntate 193 de noi cazuri, in raportarea precedenta fiind 251. In Timis, numarul de cazuri confirmate in ultimele 24 de ore este de numai cinci. Grupul de Comunicare…

- Grupul de Comunicare Strategica a comunicat ca pana astazi la ora 12:00, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 3.613 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre persoanele confirmate pozitiv, 329 au fost declarate vindecate și externate.

- Bilanțul imbolnavirilor cu coronavirus in Romania a ajuns la 2.738, potrivit datelor publicate de Grupul de Comunicare Strategica joi la ora 13.00. Cel mai afectat județ este Suceava, cu 701 cazuri de COVID-19

- Grupul de Comunicare Strategica a anunțat ca pana astazi, 2 aprilie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 2.738 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre persoanele confirmate pozitiv, 267 au fost declarate vindecate și externate din unitați spitalicești: 91…

- Au fost inregistrate 2.738 cazuri de imbolnaviri cu noul coronavirus in Romania, potrivit informarii transmise de Grupul de Comunicare Strategica, joi, 2 aprilie, ora 13.00. In ultimele 24 de ore au fost 278 cazuri noi. ”Pana astazi, 2 aprilie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 2.738 de cazuri…

- De la intrarea in vigoare a Ordonanței Militare nr. 2 și pana in prezent, au fost plasate in carantina instituționalizata 118 persoane care nu au respectat perioada de autoizolare. De asemenea, doua persoane aflate in carantina au parasit locația in care au fost plasate, pentru acestea fiind dispusa…

- Situatia in Bucuresti a devenit alarmanta dupa ce au fost confirmate doar astazi, 10 martie, opt cazuri noi de imbolnaviri cu coronavirus."Sunt confirmate pozitiv la testul coronavirus COVID 19 un numar de sapte cazuri, din Bucuresti. 3 sunt in legatura cu cazul Gerota, 1 este contact al primului infectat…