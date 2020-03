Ziarul Unirea Epidemia de COVID-19 a explodat in SUA: Numarul cazurilor de infecție cu coronavirus a depașit 100.000 Epidemia de COVID-19 a explodat in SUA: Numarul cazurilor de infecție cu coronavirus a depașit 100.000 Mai mult de 100.000 de cazuri de infecție cu noul coronavirus au fost inregistrate in SUA, aproape jumatate dintre aceștia (45,934) fiind confirmați in New York relateaza CNN Health. Dintre acestea, 1.588 de persoane... Epidemia de COVID-19 a explodat in SUA: Numarul cazurilor de infecție cu coronavirus a depașit 100.000 Ziarul Unirea