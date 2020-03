Stiri pe aceeasi tema

- Guvernatorul Californiei Gavin Newsom a declarat miercuri stare de urgenta ca urmare a situatiei provocate de epidemia de coronavirus in acest stat, unde sunt deja confirmate 53 de cazuri de contaminare, relateaza Reuters, citat de agerpres.ro.

- Guvernatorul Californiei Gavin Newsom a declarat miercuri, 4 martie, stare de urgenta ca urmare a situatiei provocate de epidemia de coronavirus in acest stat, unde sunt deja confirmate 53 de cazuri de contaminare, relateaza Reuters.Anterior, oficiali din domeniul sanatatii au anuntat primul deces cauzat…

- Franta a raportat miercuri dimineata al doilea deces cauzat de Covid-19, iar Grecia a anuntat primul caz de infectare, in contextul in care virusul din China s-a raspandit in 35 de tari europene.

- Un barbat in varsta de 70 de ani este prima persoana diagnosticata cu noul coronavirus Covid-19 in Elveția, a anunțat, marți, Biroul Federal pentru Sanatate Publica (FOPH) al țarii, scrie CNN.Citește și: VERDICT POLITIC cu Dana Budeanu, Episodul 6: 'Nu mai sunati, nu mai interveniti in niciun…

- Epidemia de coronavirus se raspandeste in Italia! A patra victima a Covid-19 este un barbat in varsta de 84 de ani din regiunea Lombardia. Nordul tarii intra in carantina pentru a incerca sa opreasca raspandirea virusului: scolile s-au inchis, universitatea, slujbele din biserici au fost suspendate,…

- Universitatea de Vest “Vasile Goldiș” din Arad a solicitat Ministerului Educației sa aprobe suspendarea cursurilor pentru o perioada de 14 zile, ca masura preventiva in urma inmulțirii cazurilor de coronavirus in Italia, potrivit Agerpres. Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) Arad, convocat…

- Epidemia de Coronavirus a explodat peste noapte in Italia, tara cu cea mai mare comunitate de romani! Doi oameni au murit si zeci de pacienti s-au infectat in doar cateva ore. Virusul, care se raspandeste inspaimantator de repede, a inchis scoli si magazine, si tine populatia baricadata in case. Romanii…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii OMS a declarat epidemia de coronavirus ca fiind o urgenta globala pentru sanatate, anunta BBC, citat de observator.tv. OMS a decis sa declare stare de urgenta, desi in urma cu cateva zile preciza ca nu sunt inca motive pentru a face acest lucru. Dupa ce virusul din China…