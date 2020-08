Numarul cazurilor de COVID-19 in SUA a scazut semnificativ in ultimele trei saptamani, insa expertii se intreaba daca americanii vor avea disciplina sa respecte in continuare masurile de protectie pana cand epidemia va fi cu adevarat tinuta sub control, comenteaza vineri AFP.



Dupa varfuri de peste 70.000 de noi cazuri pe zi in iulie, SUA au inregistrat joi 43.000 de infectari. Spitalizarile s-au redus cu o treime comparativ cu perioada critica, potrivit Covid Tracking Project, iar numarul mortilor, stabilizat la o mie pe zi de la sfarsitul lunii iulie, ar urma in mod normal sa inceapa…