Epidemia de coronavirus a avut un preț. Un alt preț, blocajul economic. Dar cel mai mare preț il platim pentru prostie. Pentru modul in care Guvernul a risipit energiile romanilor atat in operațiunea de combatere a epidemiei, cat și atunci cand a luat masurile pe care le-a luat, blocand economia mai mult decat era cazul. Iar anterior au fost cheltuite sume exorbitante pe te miri ce. Iar acum Executivul se pregatește sa taie in carne vie. Buni de plata vor fi copiii și pensionarii.

