E.ON România: De ce este importantă transmiterea indexului autocitit, când și cum o poți face? Transmiterea indexului autocitit este cea mai buna modalitate de a plati lunar exact cantitatea de energie electrica sau gaze naturale consumata, dar și pentru a evita, la fiecare trei luni, facturi de regularizare mari. Din start, este important de știut ca indexul poate fi transmis doar in perioada activa specificata de furnizor și care este [...] Articolul E.ON Romania: De ce este importanta transmiterea indexului autocitit, cand și cum o poți face? apare prima data in TurdaNews . Citeste articolul mai departe pe turdanews.net…

Sursa articol si foto: turdanews.net

Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentanții E.ON Romania susțin ca transmiterea indexului autocitit este cea mai buna modalitate de a plati lunar exact cantitatea de energie electrica sau gaze naturale consumata, dar și pentru a evita, la fiecare trei luni, facturi de regularizare mari. „Din start, este important de ...

- Transmiterea indexului autocitit este cea mai buna modalitate de a plati lunar exact cantitatea de energie electrica sau gaze naturale consumata, dar și pentru a evita, la fiecare trei luni, facturi de regularizare mari. Din start, este important de știut ca indexul poate fi transmis doar in perioada…

- Gala Societații Civile 2022 a premiat la nivel național cele mai bune proiecte dezvoltate de organizațiile non-profit din Romania, cu concurenți din rangul celor mai mari ONG-uri care au existat vreodata in țara. La categoria ”Tineri de Bine” au fost premiate cele mai bune proiecte din Romania realizate…

- 40 de copii de la clubul de fotbal Sticla Arieșul Turda vor fi prezenți in aceasta seara pe Cluj Arena, unde se va disputa meciul de fotbal dintre Romania și Spania, la nivelul reprezentativelor Under 21. ”Vineri 23 septembrie, incepand cu ora 18.00, juniorii ACS STICLA ARIESUL TURDA (40 de persoane/doua…

- In perioada 15-21 august 2022, tineri din Bulgaria, Grecia și Romania au participat in proiectul ECO-ACTIVE! Young activists for Planet Earth, proiect nr. 2021-1-RO01-KA152-YOU-000021301, organizat de Asociația Alternativa Eco (lider de proiect), alaturi de partenerii Active Bulgarian Society (Bulgaria)…

- Anul acesta peste 600 de proiecte au fost inscrise de catre tineri talentați in cadrul ediției 2022 a Programului MOL de promovare a talentelor. Aproape 2.000 de tineri sportivi și artiști au solicitat finanțare in valoare totala de peste 4.500.000 de lei. MOL Romania și Fundația Pentru Comunitate au…

- Din 20 august apar noi prevederi legislative care-i vizeaza direct pe conducatorii auto. Aceștia trebuie sa dețina un nou document asupra lor, in caz contrar amenzile sunt mari. In urma cu o luna s-a hotarat majorarea amenzilor pentru șoferii care nu dețin o rovinieta valabila. Noua lege se va aplica…

- Compania de dezvoltare software WTZ Technologies a facut deja primii pași pe piața din Romania aratand interes pentru implementarea celor mai noi soluții destinate sistemului medical. COO-ul companiei, Onisim Dorneanu, un cunoscut om de afaceri american de origine romana, a spus ca va face o prioritate…