- E.ON, cel mai mare operator european de retele energetice, a respins solicitarile de a inchide gazoductul Nord Stream 1, ca parte a sanctiunilor impuse Rusiei pentru invadarea Ucrainei, a declarat luni un purtator de cuvant al companiei pentru publicatia Rheinische Post, transmite Reuters.Saptamana…

- Cancelarul german Olaf Scholz, premierul polonez Mateusz Morawiecki si presedintele lituanian Gitanas Nauseda au cerut sambata Rusiei sa se retraga imediat din Ucraina si sa respecte frontierele recunoscute international, transmite EFE.Purtatorul de cuvant al executivului german, Steffen Hebestreit,…

- Presedintele Klaus Iohannis participa, astazi, in sistem de videoconferinta la reuniunea extraordinara a Formatului Bucuresti 9 (B9) si la reuniunea extraordinara a sefilor de stat si de guvern din statele NATO, informeaza Administratia Prezidentiala.Șeful statului a anuntat, marti, ca a hotarat impreuna…

- Cancelarul german Olaf Scholz a sosit deja la Moscova. Scholz, care se intalneste astazi la Moscova cu Vladimir Putin pentru a discuta despre criza legata de Ucraina, a refuzat sa faca un test rusesc de coronavirus inainte de intrarea la Kremlin.Legat de acest conflict, poziția sa este una delicata,…

- „Daca Rusia invadeaza Ucraina, atunci nu va mai exista Nord Stream 2. Vom pune capat”, a declarat președintele american Joe Biden luni seara, la finalul unei discuții cu cancelarul german Olaf Scholz despre criza din Ucraina, scrie Hotnews , care citeaza AFP. Biden și Scholz au dat asigurari, in conferința…

- „Nu va mai exista” gazoductul Nord Stream 2 daca Rusia va invada Ucraina, a declarat luni președintele american Joe Biden într-o conferința alaturi de cancelarul german Olaf Scholz, acesta din urma asigurând ca Washingtonul și Berlinul sunt „absolut unite” în…

- Ministrul de Externe rus Serghei Lavrov, scrie vineri The Moscow Times, se asteapta sa aiba o intrevedere cu secretarul de stat al SUA, Antony Blinken, in urmatoarele doua saptamani, un semn ca discuțiile diplomatice continua. SUA și NATO au respins miercuri in raspunsurile scrise trimise la Moscova…

- Cancelarul german Olaf Scholz s-a intalnit cu presedintele francez Emmanuel Macron. Ambii lideri spun ca vor o Europa puternica si suverana. „Ne asteptam la pasi clari din partea Rusiei, pentru a detensiona situatia cu Ucraina”, a afirmat cancelarul Germa