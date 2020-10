Stiri pe aceeasi tema

- "Impreuna cu E.ON, Audi a construit un parc solar pe acoperisurile a doua centre logistice la sediul sau din Gyor – Ungaria, pe o suprafata de aproximativ 160.000 de metri patrati. Cel mai mare sistem fotovoltaic de pe acoperis din Europa, cu o putere maxima de 12 megawati, situat in sediul fabricii…

- ​Internationalul român Razvan Marin a declarat, vineri, într-o conferinta de presa, ca este pregatit sa devina liderul echipei italiene de fotbal Cagliari, la care s-a transferat recent, scrie portalul TuttoMercatoWeb.''Sunt pregatit sa fiu un lider la Cagliari. Voi munci pentru…

- Doar 13 pacienti mai ocupa paturile de la Terapie Intensiva in Suedia. In medie, un singur bolnav de COVID-19 din Suedia a murit zilnic in ultima perioada. Datele recente inclina balanta in favoarea țarii nordice, chiar daca oficialii din domeniul sanitat de la Stockholm au apelat la o strategie blamata…

- In prima jumatate a anului, suprafata de birouri inchiriata in Bucuresti a totalizat aproximativ 100.000 metri patrati, din care companiile de IT&C si computers au contractat circa 40.000 metri patrati, cele din domeniul bancar si financiar 28.000 metri patrati, iar firmele farmaceutice au inchiriat…

- Incendiu de proportii in orasul Tighina. Acoperisul unei foste fabrici a fost cuprins de flacari. Potrivit presei locale, focul s-a extins pe o suprafata de 300 de metri patrati.Patru echipe de pompierii au luptat cu flacarile. Din fericire, incendiul a fost lichidat.

- Volumul spațiilor industriale și logistice inchiriate in prima jumatate a anului a totalizat aproape 250.000 de metri patrați, nivel in ușoara creștere fața de cel inregistrat in perioada corespunzatoare a anului trecut, de aproximativ 240.000 de metri patrați, conform JLL Romania, potrivit Mediafax.Peste…