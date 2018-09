Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea Europeana si Marea Britanie inca spera ca mijlocul lunii octombrie sa fie data limita pentru un acord care sa permita o tranzitie linistita dupa ce Londra va iesi din blocul comunitar in luna martie a anului viitor, a declarat vineri negociatorul-sef britanic, Dominic Raab, relateaza dpa.…

- Premierul britanic Theresa May a facut apel sa nu se exagereze consecintele unei retrageri a Marii Britanii din UE fara un acord cu Bruxellesul, subliniind ca guvernul sau ''face pregatirile necesare'' pentru ca un astfel de scenariu sa nu se transforme intr-o catastrofa, relateaza AFP,…

- Premierul britanic Theresa May a facut apel sa nu se exagereze consecintele unei retrageri a Marii Britanii din Uniunea Europeana fara un acord cu Bruxellesul, subliniind ca guvernul sau ''face pregatirile necesare'' pentru ca un astfel de scenariu sa nu se transforme intr-o catastrofa, relateaza…

- Turcia a estimat vineri ca cresterea taxelor vamale pentru otel si aluminiu, anuntata de presedintele american Donald Trump, va afecta relatiile dintre cele doua tari si a promis represalii impotriva unei masuri pe care o considera contrara regulilor Organizatiei Mondiale a Comertului (OMC), relateaza…

- Turcia a estimat vineri ca cresterea taxelor vamale pentru otel si aluminiu, anuntata de presedintele american Donald Trump, va afecta relatiile dintre cele doua tari si a promis represalii impotriva unei masuri pe care o considera contrara regulilor Organizatiei Mondiale a Comertului (OMC), relateaza…

- Comisia Europeana a anuntat joi ca trimite Romania, Grecia si Irlanda in fata Curtii de Justitie a UE pentru ca nu au pus in aplicare normele in materie de combatere a spalarii banilor, se arata intr-un comunicat pe site-ul institutiei.

- Comisia Europeana a anunțat joi ca trimite Romania, Grecia și Irlanda in fața Curții de Justiție a UE pentru ca nu au pus in aplicare normele in materie de combatere a spalarii banilor, se arata intr-un comunicat pe site-ul instituției.Romania și Grecia sunt trimise in fața Curții de Justiție a UE…

- Guvernul Theresa May a prezentat planul privind ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeana, proiectul - contestat atât de politicieni britanici, cât și de Bruxelles - conținând prevederi în materie de imigrație și relații comerciale, precum și achitarea unor restanțe de 44…