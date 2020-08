Stiri pe aceeasi tema

- Procesul pentru moștenire in care este citat Viorel Lis, fost primar al Capitalei, a luat o intorsatura incredibila dupa ce persoanele implicate in dosar au decis de comun acord sa se impace. Viorel Lis, lovitura incredibila. Ce decizie au luat judecatorii in dosarul pentru moștenirea fostului edil…

- ALEGERI LOCALE 2020. Calin Popescu Tariceanu, candidat la functia de primar al Capitalei, afirma ca problema Bucurestiului este traficul foarte ridicat, iar locuitorii trebuie sa fie descurajati sa mai foloseasca masina si sa opteze pentru solutii alternative.

- Ce putem ințelege și, poate invața, dintr-un omor? Teribilismul, banii și relațiile stranii au jucat un rol decisiv in culisele crimei din 27 iunie 2019, care a șocat Capitala.In vara anului trecut, Manuela M., o fata de 30 de ani, a fost ucisa in Cartierul Latin din Prelungirea Ghencea. Ionut Petrescu…

- Un mesaj RO-ALERT a fost emis, joi, pentru a avertiza populatia din Sectoarele 5 si 6 ale Capitalei, precum si comuna Bragadiru in legatura cu un incendiu de vegetatie uscata care a izbucnit in zona Ghencea, informeaza Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Bucuresti - Ilfov (ISUBIF). …

- Femeie, pagubita și aproape grav accidentata de un hoț. Aceasta iși scosese telefonul mobil la vanzare, pe internet. Cand și-a intalnit presupusul client, chiar pe strazile aglomerate ale Capitalei, el a dat sa fuga cu obictul, fara sa plateasca.

- O masina s-a rasturnat pe sosea, in cartierul Telecentru al Capitalei. Incidentul a avut loc cu putin timp in urma, iar la fata locului a intervenit un echipaj al politiei.Deocamdata nu se cunoaste cine se face vinovat de accident si daca sunt raniti.

- Accident grav pe strada Valea Trandafirilor din sectorul Botanica al Capitalei. O masina a fost facuta zob in urma unui imapact violent. Se pare ca soferul ar fi ajuns cu masina intr-un copac. Potrivit martorilor, conducatorul auto se deplasa cu viteza.Revenim cu detalii.

- O masina a ars ca o torta in aceasta dimineata langa un bloc de locuit din sectorul Telecentru al Capitalei. Din imagini se observa ca masina de model Opel a fost distrusa in totalitate.La fata locului au intervenit pompierii care au lichidat incendiu timp de 10 minute.