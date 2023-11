Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul de stat Vladimir Cuc l-a gazduit la MAEIE pe ambasadorul Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord in Republica Moldova, Steven Fisher, cu ocazia incheierii mandatului in țara noastra. La intrevedere a participat și ambasadorul desemnat al Republicii Moldova in Regatul Unit, Ruslan…

- Forțele de Aparare ale Israelului publica imagini filmate cu drona care ar dovedi ca o explozie mortala la Spitalul Baptist Al-Ahli din Fașia Gaza nu a fost cauzata de muniția sa, despre care spune ca ar fi lasat un crater și nu o parcare in flacari și acoperișuri ințepate de schije.Videoclipul prezinta…

- UPDATE 2: Pompierii au stabilit cauza care ar fi stat la baza incendiului de la „Podgoriile Hușilor”. Un scurtcircuit electric ar fi, se pare, pricina focului devastator. „Cauza probabila de izbucnire a incendiului a fost un scurtcircuit electric, produs la un conductor electric deteriorat”, au anunțat…

- Un roman a fost decorat, de curand, de presedintele ucrainean Volodimir Zelenski. Barbatul a fost premiat pentru modul in care s-a implicat in ajutorarea poporului ucrainean de la inceputul razboiului și pana in prezent. Cine este acesta și care este povestea lui de viața.

- FOTO | Un nou monument din Alba Iulia, iluminat arhitectural: Frumusețea Bisericii Evanghelice, din centrul orașului, pusa in valoare și in timpul nopții FOTO | Un nou monument din Alba Iulia, iluminat arhitectural: Frumusețea Bisericii Evanghelice, din centrul orașului, pusa in valoare și in timpul…

- Portughezul Jota (24 de ani) s-a saturat deja de atmosfera de la echipa și se gandește sa rezilieze acordul. In urma cu o luna, extrema era transferata de la Celtic cu 30 de milioane. Nu se cunoaște inca motivul pentru care Jota cere sa revina in Europa. La o luna de la declanșarea operațiunilor de…

- In aceasta luna, in ziua a treisprezecea, pomenirea mutarii moastelor Preacuviosului Parintelui nostru Maxim Marturisitorul.Sfantul Maxim a trait pe vremea raucredinciosului imparat Constans al II lea Pogonatul 641 668 , nepotul lui Iraclie, si era filozof desavarsit. Impodobindu se cu intelepciunea,…

- Zilele trecute, un tanar in varsta de 24 de ani, din Naeni, a sunat la numarul de urgența 112 spunand ca in timp ce se afla pe o strada din municipiul Buzau, i-au fost furați 1.000 euro de catre o persoana necunoscuta. La fața locului au ajuns polițiștii de investigații criminale, care au demarat cercetarile…