Englezii, obligați să rămână în țară Marea Britanie vrea sa se asigure ca toti cetatenii iau in serios restrictiile impuse de autoritati, odata cu cresterea numarului de cazuri noi COVID-19. Prin urmare, ii ameninta cu amenzi usturatoare pe cei care aleg sa plece in vacanta in strainatate, scrie BBC News. Noua sanctiune va fi prevazuta intr-un proiect de lege care se va dezbate in Parlament, in decursul zilei de joi. Nici in prezent calatoriile in strainatate fara un scop intemeiat nu sunt acceptate, conform regulilor carantinei, care le cer oamenilor sa ramana acasa. Insa, aceasta regula va expira luni, 29 martie. Prin urmare, britanicii… Citeste articolul mai departe pe timisoarastiri.ro…

Sursa articol si foto: timisoarastiri.ro

