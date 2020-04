Stiri pe aceeasi tema

- Poliția din Manchester a avertizat oamenii sa nu incalce regulile de carantina de Paștele catolic, ce va avea loc in acest weekend, dupa ce la sfarșitul saptamanii trecute a spart 660 de petreceri. „Fiecare dintre noi trebuie sa ia in serios acest lucru”, a spus Ian Hopkins, șeful poliției din zona…

- Varful epidemiei de coronavirus ar putea fi inregistrat de Paște, in Marea Britanie, adica in aproximativ doua saptamani. Apoi, numarul cazurilor ar urma sa scada daca oamenii respecta masurile de distanțare sociala, spun experții. Regatul Unit a raportat pana acum peste 22 de mii de infectari și…

- Daca tusea seaca și febra sunt avertismentele de prim rang prin care corpul ne atenționeaza ca am putea fi infectați cu noul coronavirus, un alt simptom, numit ansosmie, e specific acestei boli. Potrivit Daily Mail, simptomul apare cu predilecție la persoanele tinere, care iși pierd treptat gustul…

- Fotbalistul Oumar Niasse a fost prins in timp ce se plimba cu mașina, deși in Anglia a fost impusa carantina. Alaturi de el se mai aflau trei persoane, conform Daily Mail. Totul s-a intamplat miercuri seara, in Manchester, la doua zile dupa ce guvernul a decis impunerea carantinei sub supravegherea…

- Inca 7 noi cazuri de coronavirus au fost confirmate marți in Romania, toți pacienții fiind din București. Este cel mai mare numar de imbolnaviri confirmat intr-o singura zi in țara noastra. Bilanțul imbolnavirilor a ajuns la 24, a anunțat Grupul de comunicare strategica. Conform surse citate, sunt confirmate…

- Atena Boca este fondatoarea La Primul Bebe , un grup de Facebook care reunește mame din toata țara și prin intermediul caruia au fost stranși mai mult de 1,5 milioane de euro pentru dotarea mai multor maternitați din Romania. Cand a intrat in concediu de maternitate, Atena s-a simțit pierduta și izolata.…

- Compania aviatica Flybe, cel mai mare operator de zboruri regionale din Europa, a intrat in colaps din cauza epidemiei de coronaviroza, scrie The Guardian.La cinci zile dupa ce Willie Walsh, CEO la IAG, compania care deține British Airways, a avertizat ca epidemia de coronavirus ar putea aduce operatorii…

- FCSB // Anamaria Prodan, 47 de ani, impresarul lui Dennis Man, 21 de ani, fotbalistul celor de la FCSB, a povestit detalii inedite din viața privata a jucatorului pe care Gigi Becali spera sa obțina o avere. Totodata, agentul a admis ca Gigi Becali a refuzat o oferta de 10 milioane de euro pentru Dennis…