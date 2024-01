Stiri pe aceeasi tema

- George Pușcaș, 27 de ani, pleaca de la Genoa la Bari sub forma de imprumut pentru a doua parte a sezonului, fara opțiune sau obligație de cumparare. Va primi 450.000 de euro, clubul genovez putand plati o parte din salariu. Genoa ramane fara niciun jucator roman. Dupa ce Radu Dragușin s-a transferat…

- Radu Dragușin, 21 de ani, a beneficiat de modificarea intregului staff administrativ al lui Tottenham. Cei trei directori veniți de la Aston Villa i-au facut un raport convingator managerului Ange Postecoglou, care a decis transferul „tricolorului”. Cumparat cu 31 de milioane de euro, cel mai scump…

- Tottenham a postat primele imagini cu Radu Dragușin (21 de ani) antrenandu-se in tricoul londonezilor. Transferat cu 25 de milioane de euro de la Genoa, Dragușin a fost primit ca un adevarat superstar la echipa. Acesta a fost prezentat in stil mare pe rețelele de socializare ale clubului londonez, cu…

- Radu Dragușin (21 de ani), noul jucator al lui Tottenham, a fost driblat o SINGURA data in acest sezon de campionat. Singurul fundaș din ligile de top care sta mai bine la acest capitol este Virgil van Dijk, de la Liverpool. Nu degeaba englezii l-au supranumit pe Dragușin „Van Djik de Romania”. Stoperul…

- Ilie Dumitrescu, 55 de ani, fost la Tottenham intre 1994 și 1996, analizeaza ascensiunea lui Radu Dragușin: „Transferul la Tottenham, transferul in Premier League sunt rezultatul evoluției extraordinare a acestui baiat, a tot ce s-a intamplat cu el de la inceputul carierei". Ilie Dumitrescu, 55 de ani,…

- Rasturnare de situație. Radu Dragușin (21 de ani), dat azi-noapte ca și transferat la Bayern, dupa cum a anunțat in exclusivitate GSP, este foarte aproape de mutarea in Premier League. Reporterul Florian Plattenburg a anunțat ca in aceasta dimineața s-a stabilit o ințelegere deplina intre Tottenham…

- Radu Dragușin, 21 de ani, se apropie pe zi ce trece de transferul la Tottenham. Clubul londonez va mari oferta la 27 de milioane de euro, apropiindu-se de cele 30 de milioane cerute de Genoa pentru a accepta plecarea stoperului in Premier League. La doar 21 de ani, Radu Dragușin a inceput 2024 cum nu…

- Ange Postecoglou, antrenorul lui Tottenham, anunța ca principalul obiectiv pentru perioada de mercato din vara e aducerea unui fundaș central. Tottenham e descoperita in centrul apararii, il are la dispoziție doar pe Cristian Romero, iar Postecoglou anunța ca are mare nevoie de stoperi. Tocmai de aceea,…