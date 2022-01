Stiri pe aceeasi tema

- Premierul belgian Alexander De Croo a spus ca dorește „sa enerveze virusul și nu oamenii”, exprimându-și dezacordul fața de remarcile controversate ale lui Emmanuel Macron despre cei nevaccinați, într-un interviu pentru ziarul Le Soir, publicat sâmbata.„În…

- Declarațiile președintelui Emmanuel Macron referitoare la persoanele nevaccinate starnesc agitație in clasa politica, dupa cum arata Le Figaro. Intr-un interviu difuzat marți, președintele francez a aratat ca „are chef foarte tare sa enerveze” nevaccinații „pana la capat”. Afirmațiile președintelui…

- Adunarea Nationala a adoptat joi, in prima lectura, cu 214 de voturi la 93 si 27 de abtineri, un proiect de lege care transforma certificatul sanitar in certificat de vaccinare, dupa trei zile de dezbateri tumultuoase, alimentate de declarati controversate ale lui Emmanuel Macron, care s-a declarat…

- Emmanuel Macron, președintele Franței, iși dorește sa existe cat mai curand o misiune europeana comuna pentru Afganistan. Mai multe tari europene lucreaza la deschiderea unei misiuni diplomatice comune in Afganistan, care sa le permita ambasadorilor lor sa se intoarca in tara, a declarat sambata presedintele…

- Acordul de licenta pentru Luvru Abu Dhabi a fost prelungit cu inca zece ani, pana in 2047, dovada a unei reusite a muzeului deschis in 2017 in Emiratele Arabe Unite, a indicat vineri Palatul Elysee cu ocazia vizitei la Dubai a presedintelui francez Emmanuel Macron, potrivit news.ro. Seful…

- Ministrul de externe israelian Yair Lapid a parasit duminica Israelul pentru o vizita in Europa in speranta de a influenta pozitiile Marii Britanii si Frantei cu privire la programul nuclear iranian in contextul reluarii negocierilor pe aceasta tema, relateaza France Presse, potrivit Agerpres,…

- Prim-ministrul francez, in varsta de 56 de ani, a anunțat, luni seara, ca a fost testat pozitiv cu COVID-19, la cateva ore dupa ce dezvaluise ca a intrat in contact cu o persoana infectata, relateaza Le Figaro și AFP, citata de Agerpres . Jean Castex este vaccinat anti-COVID cu ambele doze. Una dintre…