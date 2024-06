Stiri pe aceeasi tema

- B1.ro Președintele rus Vladimir Putin a amenințat miercuri, 5 iunie, ca va livra arme țarilor terțe care sa loveasca interesele Occidentului, daca acesta va autoriza Ucraina sa loveasca Rusia cu rachete cu raza de lunga acțiune, scrie Agerpres. Vladimir Putin a anunțat ca daca rachete cu raza lunga…

- "Linia ostila" a tarilor baltice a dus la ruperea celor mai multe dintre legaturile lor cu Rusia, a declarat Ministerul rus de Externe in comentarii publicate duminica, avertizand totodata ca Moscova va raspunde cu masuri asimetrice, relateaza Reuters.

- Șeful Agentiei Internationale pentru Energie Atomica (AIEA), Rafael Grossi, a declarat luni, 15 aprilie, ca recentele atacuri asupra centralei nucleare ucrainene de la Zaporojie, ocupata de Rusia, pun in pericol siguranța oamenilor și ca exista posibilitatea unui accident nuclear, a transmis AFP, preluata…

- Deși s-a susținut ca Moscova beneficiaza de pe urma haosului din Orientul Mijlociu, deturnand atenția și resursele occidentale de la Ucraina, Rusia are de pierdut foarte mult in cazul in care conflictul dintre Israel și Hamas se transforma intr-un razboi regional major. Rusia și-a petrecut ultimul deceniu…

- Valery Kuzmin, ambasadorul Rusiei in Romania, și-a incheiat misiunea și a plecat definitiv la Moscova. Elena Kopnina este Insarcinatul cu afaceri interimar al Federației Ruse in Romania, potrivit unui anunț al Ambasadei.

- Rusia a condamnat sambata un presupus atac cu drona asupra unei instalatii militare din regiunea separatista Transnistria ca fiind o provocare si a cerut o ancheta, in timp ce premierul Republicii Moldova a acuzat chiar Moscova ca ar fi in spatele acestei provocari, scrie news.ro.

- Indicele Dezvoltarii Umane este un indice foarte popular, dupa ce al Producției Interne pe cap de locuitor (PIB). IDU care masoara bunastarea unei națiuni sau a intregului mapamond, iar acum au fost aduse ultimele masuratori. A fost publicat topul țarilor cu cel mai bun nivel de trai . Pentru asta a…

- Vladimir Ionescu (www.b1tv.ro) Membrii Parlamentului European au adoptat o rezoluție fara caracter obligatoriu in care se afirma ca Rusia ar trebui sa ii returneze Romaniei aur și alte obiecte valoroase de patrimoniu care au fost trimise la Moscova in timpul Primului Razboi Mondial pentru pastrare in…