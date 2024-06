Stiri pe aceeasi tema

- Partidul Social Democrat (PSD) Dambovița a obținut o victorie zdrobitoare in alegerile locale desfașurate pe 9 iunie. Președintele PSD Dambovița, Corneliu Ștefan, alaturi de toți primarii PSD și parlamentarii, a susținut o conferința de presa pentru a marca aceasta realizare remarcabila. In cadrul…

- In ședința din data de 8 mai 2024, Biroul Electoral Central pentru alegerile pentru membrii din Romania in Parlamentul European din anul 2024 și pentru autoritațile administrației publice locale din anul 2024 (BEC) a decis ca președinții birourilor electorale de circumscripție stabilesc ordinea de…

- Școala Gimnaziala Speciala din Targoviste este o unitate școlara ce se afla in administrarea CJ Dambovița, și a fost reabilitata cu fonduri europene in cadrul unui proiect accesat de administrația județeana. Președintele CJ Dambovița, Corneliu Ștefan a spus ca investițiile in școli, alaturi de cele…

- PSD Dambovița spune ca semnaturile de la cetațeni, de susținere pentru alegerile din 9 iunie, sunt semnul ca echipa PSD și-a facut treaba in ultimii 4 ani. Zi de zi, președintele CJ Dambovița, Corneliu Ștefan, primarul municipiului Targoviște, Cristian Stan dar și primarii PSD din tot județul Dambovița…

- PSD Dambovița a validat prin vot, candidații pentru alegerile locale din 9 iunie, președintele PSD Dambovița, Corneliu Ștefan a anunțat public și numele tuturor candidaților in toate cele 89 de localitați dambovițene. Totodata președintele Corneliu Ștefan a mai spus ca in toate cele 89 de comune au…

- Președintele CJ Dambovița, Corneliu Ștefan și președintele Administrației Fondului pentru Mediu (A.F.M.), Laurențiu Neculaescu, au semnat contractul de finanțare prin care Consiliul Județean Dambovița va achiziționa 17 microbuze școlare: 9 electrice și 8 hibride. Valoarea totala a finanțarii accesate…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a recunoscut duminica victoria istorica a opozitiei la alegerile municipale care, in opinia lui, reprezinta un „punct de cotitura” pentru tabara sa, la putere din 2002, transmite Agerpres, cirata de G4Media.ro. Numararea a aproape 99% din voturi la nivel national…

- PSD Dambovița a inceput campania de strangere de semnaturi pentru depunerea candidaturilor de primar și Consiliul Local, președinte CJ Dambovița și Consiliul Județean, Parlamentul European. Nu este nu e o simpla acțiune de campanie, ci un dialog foarte serios pe care primarul municipiului Targoviște,…