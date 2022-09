Stiri pe aceeasi tema

- Asistenții parentali profesioniști au protestat astazi la ședința CMC. Aceștia cer salarii decente pentru ingrijirea copiilor orfani. Pe acest subiect s-a expus și președintele fondator al Platformei DA, Andrei Nastase. „Invit toata societatea, presa din Republica Moldova sa facem ceva un efort. Pe…

- Moldova este pregatita sa creeze un grup de lucru cu implicarea experților naționali și cu cei din Federația Rusa, pentru a desfașura o investigație bazata pe dovezi asupra faptelor de depistare a daunatorilor de carantina in produsele vegetale din Republica Moldova. Fii la curent cu cele…

- Turdenii reclama faptul ca societatea ACSA a umplut șanțurile cu argila in loc sa foloseasca pietriș și nisip. Este vorba despre porțiunea de drum situata la intersecția strazilor Macilor cu Tineretului. Acolo s-au reabilitat rețelele de apa și canalizare, iar societatea trebuia sa „readuca drumul la…

- Președintele Klaus Iohannis a spus ca Romania se va confrunta cu o iarna complicata, dar chiar și in contextul unei reduceri a consumului mediu cu 15%, niciun roman nu va sta in frig și niciun sector economic nu va fi inchis. ”Este evident ca ne vom confrunta cu o iarna complicata, in condițiile in…

- Participantii la cea de-a doua editie a Conferintei ministeriale a Platformei de sprijin pentru Republica Moldova au facut apel la incetarea razboiului din Ucraina cat mai curand, a declarat, vineri, ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu. „Suntem afectati cu totii de acest razboi care nu trebuie…

- Bursa Romana de Marfuri (BRM), cel mai vechi operator privat de piețe centralizate de tranzacționare a marfurilor din Romania, a finalizat procedurile care permit funcționarea deplina a platformei de tranzacționare competitiva a gazelor naturale in Republica Moldova. Bursa Romana de Marfuri (BRM) anunța,…

- Șefa Parchetului European, Laura Codruța Kovesi, și procurorul general interimar Dumitru Robu au semnat astazi, 13 iulie, acordul de lucru privind cooperarea dintre Procuratura Generala (PG) a Republicii Moldova și Parchetul European. Astfel, potrivit PG, in temeiul Acordului enunțat, parțile au stabilit…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Marcel Ciolacu, a declarat, sambata, ca Parlamentele Republicii Moldova si Romaniei vor avea o alta sedinta comuna, la noi in tara, in cadrul careia se va lucra in comisii si in echipe. „Este un pas clar facut impreuna, Romania si Republica Moldova, pentru ca saptamana…