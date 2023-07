Fondul de investiții coreean DS Private Equity (DSPE) a semnat recent un acord cu Nuclearelectrica și acționarii RoPower, compania ce dezvolta Centrala din Doicești, pentru de a investi 75 milioane de Euro pentru elaborarea studiului FEED 2.

In contextul avansarii proiectului de la Doicești, importanța ințelegerii efectelor pozitive ale explorarii energiei nucleare pentru a complementa energia regenerabila din Romania devine din ce in ce mai importanta. Totodata, experții in energie atrag atenția cu privire la transparentizarea gestionarii reziduurilor nucleare in urma utilizarii uraniului…