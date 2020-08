Mai multe companii intrnaționale se lupta pentru preluarea activelor din romania ale grupului CEZ. Printre competitori se afla și un consorțiu romanesc de stat, format din Electrica, Hidroelectrica și SAPE. Favorit insa se pare ca este un fond de investiții din Australia. Grupul CEZ, furnizorul de energie electrica in Oltenia, a anunțat in toamna anului trecut ca intenționeaza sa-și vanda activele deținute in Romania. Anunțul a aparut in Financial Times și a starnit interesul mai multor giganți de pe piața de energie. Cel puțin 40 de firme și-au exprimat interesul in prima faza pentru activele…