Energeticienii avertizează. Integrarea în sistem a regenerabilelor înseamnă triplarea facturilor Romania a intrat intr-un blocaj din care nu pare sa mai existe ieșire. Investițiile in rețelele de distribuție, vitale pentru integrarea regenerabilelor in sistemul energetic, ar inseamna triplarea tarifelor de distribuție, ceea ce presupune o explozie a prețurilor facturilor la energie, atrag atenția specialiștii din acest sector. Fara investiții majore, insa, nici parcurile fotovoltaice, nici […] The post Energeticienii avertizeaza. Integrarea in sistem a regenerabilelor inseamna triplarea facturilor first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

