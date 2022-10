Stiri pe aceeasi tema

- Primarul Capitalei, Nicusor Dan, a dat asigurari miercuri, 12 octombrie, ca pretul gigacaloriei pentru locuitorii Capitalei racordați la sistemul centralizat de incalzire va ramane același pe durata intregului sezon rece.El a precizat ca, daca va aparea o diferenta fata de iarna trecuta, aceasta…

- Primarul Capitalei, Nicusor Dan, susține ca pretul gigacaloriei nu va crește in aceasta iarna și a adaugat ca daca va aparea o diferenta fata de iarna trecuta, aceasta va fi suportata de Primarie.„In momentul asta, octombrie, din 860 de lei gigacaloria, bucurestenii platesc 350, primaria 510, pretul…

- Primarul general al Capitalei Nicusor Dan a oferit o actualizare privind stadiul pregatirilor pentru sezonul rece si a precizat ca, in prezent in Bucuresti sunt patru mari santiere deschise cel din Ferentari este la 9 km, Berceni de 2 km, Pantelimon de un kilometru, iar cel din zona Mihalache-Amzei…

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, spune ca nu ii este “frica de nimic”, intrebat daca se teme de o competiție cu predecesoarea sa Gabriela Firea, care a anunțat recent ca vrea sa candideze pentru un nou mandat. “Nu mi-e frica de nimic.Pentru moment, energia mea se canalizeaza pe cei 2 ani…

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, a explicat, luni seara, ca preocuparea sa in acest moment nu este o noua candidatura la Primaria Capitalei, ci doreste sa se concentreze pe proiectele demarate deja. Dan a adaugat ca nu isi face niciun calcul pentru anul 2024, dar, in cazul in care va fi…

- Nicușor Dan a declarat duminica la B1 TV ca, in București, situația incalzirii centralizate și a apei calde in aceasta iarna va fi mai buna decat anul trecut. Primarul general a spus ca pana la 35 de kilometri de conducta vor fi schimbați in acest an. „Daca vorbim de problema caldurii și a apei calde,…

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan a declarat, duminica, la B1, despre situatia lucrarilor la sistemul de termoficare, ca o sa fie mai bine iarna aceasta decat iarna trecuta. Primarul a anuntat ca este in curs de implementare o centrala provizorie la fostul CET Titan, care va functiona din iarna…

