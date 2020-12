Stiri pe aceeasi tema

- Compania italiana de utilitati Enel SpA a anuntat miercuri ca a ajuns la un acord cu Weltmeister pentru a dezvolta pe plan de global infrastructura de incarcare pentru brandul de automobile electrice al firmei chineze, transmite Reuters, potrivit Agerpres. Enel X, divizia de servicii energetice…

- Arcelik, prezent in Romania prin fabricile Arctic, și Hitachi Global Life Solutions (Hitachi GLS) au semnat un contract de cumparare de acțiuni, in vederea inființarii unei noi companii mixte. Ca parte a tranzacției, Hitachi GLS va inființa o noua societate in care iși va transfera afacerea globala…

- Conform unei analize realizate de Reuters, pe baza datelor oferite de guverne, Europa, America de Nord si America de Sud au inregistrat cate 25% din numarul total de cazuri. Asiei ii revin 11 procente, iar din Orientul Mijlociu provin 9% din cazuri, scrie Mediafax . Statele Unite se apropie de 2,6 milioane…

- Tarile trebuie sa ramana vigilente chiar daca in ultima perioada s-a constatat o scadere a infectarilor cu noul coronavirus, a spus vineri, Maria Van Kerkhove, director tehnic al Organizatiei Mondiale a Sanatatii. Mike Ryan, director executiv, a precizat ca ar fi o "grava speculatie" din partea organizatiei…

- Razboiul economic dintre SUA și China capata noi proporții odata cu cel mai recent anunț facut de Foxconn, compania tawianeza care se ocupa pentru Apple de producția de iPhone, iPad și MacBook-uri. Producatorul iși va muta o parte din procesul de asamblare din China in Vietnam pentru a nu fi prins pe…

- Planul arata ca populara aplicatie video nu a renuntat la planurile sale de expansiune, in pofida incertitudilor legate de proprietarii sai. Presedintele american Donald Trump a ordonat companiei mama ByteDance, din China, sa vanda TikTok, pe fondul ingrijorarilor legate de securitatea datelor personale…

- ​Organizatorii primei curse de Formula 1 din Vietnam au anuntat, vineri, ca a anulat Marele Premiu din acest an, care initial fusese programat în aprilie, si apoi reprogramat, din cauza pandemiei de coronavirus, transmite Reuters.''A fost o decizie extrem de dificila, dar necesara,…