"Endesa, filiala spaniola a Enel, a transmis o scrisoare de intentie Ministerului Spaniol al Tranzitiei Ecologice, cu scopul de a dezvolta pana la 23 de proiecte de hidrogen verde in Spania, atat in zona peninsulara, cat si in afara ei. Investitiile asociate acestor proiecte, inclusiv in centralele regenerabile care vor alimenta electrolizorii, se ridica la aproximativ 2,9 miliarde de euro. Proiectele acopera diferite activitati in lantul valoric al hidrogenului verde, de la productie pana la consum", anunta compania. Proiectele de electroliza din Peninsula Iberica (As Pontes, Huelva, Teruel,…