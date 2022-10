Stiri pe aceeasi tema

- CFR Cluj a anunțat azi un nou transfer: fundașul Japhet Emmanuel Muanza (21 de ani). Noul jucator al campioanei evolueaza ca fundaș central și a fost crescut de academia celor de la Royal Antwerp. CFR Cluj l-a adus pe Japhet Emmanuel Muanza Campioana a anunțat in aceasta seara, pe contul oficial,…

- Trupa om la luna revine pe 15 septembrie la Iasi si lanseaza piesa „Marele Gutui". Evenimentul are loc in Legend Pub, la ora 21:30. Pretul unui bilet este 70 de lei sau 80 de lei in ziua evenimentului si poate fi achizitionat de pe Eventbook.ro: https://bit.ly/oll15sep-Iasi. Vara aceasta trupa a lansat…

- Scandal in trupa Phoenix din cauza nunții lui George Simion. Un fost membru al grupului muzical ii bate obrazul actualului lider al echipei, care a decis sa cante la petrecerea organizata cu ocazia mariajului liderului AUR cu Ilinca Munteanu. Nicu Covaci susține, in apararea sa, ca a semnat pentru un…

- The Killers a lansat single-ul “boy”, prima piesa dupa al șaptelea album Pressure Machine. „boy” apare astazi, 5 august prin Island Records. Scrisa de solistul Brandon Flowers, cantecul vede trupa revenind la sunetul consacrat. Trupa a debutat cu melodia live la festivalul Mad Cool de luna trecuta din…

- Nu aveți voie sa ratați duminica, 31 iulie, evenimentele de excepție pregatite de voluntarii Petrus Italus Trust, Centrul Cultural Municipal și partenerii lor – in curtea interioara de pe Dornei. Aveți ocazia sa va bucurați aici de un concert de jazz, un documentar și o degustare de vinuri. „Spațiul…

- In ziua de 16 Iulie 2022, la ora 10:39:21 ora locala a Romaniei , s a produs in OLTENIA, GORJ un cutremur mediu cu magnitudinea ml 4.0, la adancimea de 5km. Cutremurul s a produs in apropierea urmatoarelor orase: 98km NV de Craiova, 102km SV de Sibiu, 128km V de Pitesti, 175km SE de Timisoara, 185km…

- Wizz Air va reduce cu 5- capacitatea de transport in urmatoarele luni pentru a stabiliza programul de zbor; sunt afectate si rute din si spre Romania. Compania low-cost maghiara anuntase anterior o crestere cu 40- a numarului de zboruri operate in aceasta vara comparativ cu 2021, insa Wizz Air a revenit…

- Cealalta formație vranceana de la Cupa Romaniei, Atletico Focșani, a pierdut toate jocurile din grupa Phoenix Odobești și Atletico Focșani au reprezentat Liga de Minifotbal Vrancea la Cupa Romaniei care a avut loc la Sibiu de vineri, 8 iulie pana duminica, 10 iulie. Phoenix Obobești a jucat in Grupa…