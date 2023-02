Povestea cainilor salvatori pe care Romania i-a trimis in Turcia pentru a ajuta la misiunile de cautare dupa cutremur este impresionanta, unii dintre ei fiind la randul lor, salvați, in trecut. „L-am gasit intr-o cutie in fața unui service, a fost singurul supraviețuitor și am zis: hai sa facem ceva pentru Romania mai departe daca tot ai fost așa de rezistent!”, a povestit pentru Digi24 Roxana Chirița, voluntar la Clubul Cainilor Utilitari.Cialapa are 8 ani, dar deja a salvat mai multe persoane. Cea mai importanta misiune a avut-o in 2019, atunci cand a mers in Albania, sa caute oamenii prinși…