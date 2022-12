Una dintre fiicele lui Pele, Kely Nascimento, a postat pe rețelele de socializare un mesaj din spitalul in care este internat legendarul brazilian. Fiica lui Pele s-a fotografiat in timp ce il inbrațișeaza pe fostul mare fotbalist și a impartașit momentul cu urmaritorii sai de pe rețelele de socializare. „Continuam aici, cu lupta si cu credinta. Inca o noapte impreuna”, a notat femeia pe Instagram, alaturi de o fotografie. Zilele trecute, medicii de la Spitalul Albert Einstein au anuntat ca Pele are nevoie de ingrijiri medicale speciale in aceasta perioada, avand in vedere faptul ca brazilianul…