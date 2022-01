Emoţii pentru anti-vaccinişti. Salvarea lor anti-Covid, decisă la finele lunii Zeci de milioane de pastile anti-COVID urmeaza a fi produse in urmatoarele luni de catre compania Pfizer și grupul farmaceutic american Merck. Autoritatea de reglementare a medicamentelor din Uniunea Europeana va decide la sfarșitul acestei luni daca va aproba sau nu pastila salvatoare pentru anti-vaccinisti. EMA a oferit indrumari statelor membre cu privire la modul […] The post Emotii pentru anti-vaccinisti. Salvarea lor anti-Covid, decisa la finele lunii first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatea de reglementare a medicamentelor din Uniunea Europeana si-a exprimat marti indoielile cu privire la necesitatea unei a patra doze de vaccin de rapel pentru Covid-19 si a spus ca in prezent nu exista date care sa sustina aceasta abordare, in timp ce cauta mai multe informatii despre varianta…

- Pastila anti-COVID-19 dezvoltata de grupul farmaceutic Merck, care se adreseaza adultilor din grupele de mare risc, a fost autorizata in regim de urgenta de Agentia pentru alimente si medicamente din Statele Unite (FDA), la o zi dupa autorizarea unei pilule similare care a fost conceputa de compania…

- Organizatia, sustinuta de Amnesty International, din care fac parte o serie de asociatii non-guvernamentale printre care Human Rights Watch si Oxfam, spune ca, in ciuda unor profituri de miliarde, giganții Pfizer si Moderna refuza in continuare sa partajeze noua generatie de tehnologie a vaccinurilor…

- Agentia Europeana pentru Medicamente a anuntat ca a aprobat, in regim de urgenta, pastila anti-COVID-19 produsa de Merck. „Medicamentul, care in prezent nu este autorizat in UE, poate fi utilizat pentru a trata adultii cu COVID-19 care nu au nevoie de oxigen suplimentar si care prezinta un risc crescut…

- Agentia Europeana pentru Medicamente (EMA) a anuntat vineri ca a aprobat utilizarea in regim de urgenta in Uniunea Europeana a pastilei anti-COVID-19 produsa de grupul farmaceutic Merck, care nu a primit inca o autorizatie completa de punere pe piata, transmite AFP. „Medicamentul, care in prezent nu…

- Haute Autorite de Sante (HAS), care nu are puterea legala de a interzice sau de a autoriza medicamentele, dar actioneaza ca un consilier al sectorului sanitar francez, a citat riscuri ”foarte rare” legate de miocardita, o boala de inima, care au aparut in date recente despre vaccinul Moderna si intr-un…

- Uniunea Europeana negociaza cu Merck si Pfizer posibile contracte de furnizare a medicamentelor lor experimentale pentru COVID-19, a declarat un oficial UE pentru Reuters, adaugand ca discutiile cu Merck sunt mai avansate. Ambii producatori de medicamente din SUA au dezvoltat pastile antivirale…

- Ambii producatori de medicamente din SUA au dezvoltat pastile antivirale care au demonstrat o eficacitate promitatoare in studiile efectuate pe adulti cu Covid-19 care prezinta un risc ridicat de a face forme grave de boala, cu Pfizer la 89% si Merck in jur de 50%. ”Contactele sunt in curs cu ambele”,…