Emoții pentru absolvenții clasei a 12-a! Luni, 6 iunie, are loc prima probă din cadrul Bacalaureatului 2022 Este ultima zi in care elevii de clasa a 12-a se pot pregati in așteptarea Bacalaureatului, care va incepe luni, 6 iunie. Urmeaza trei saptamani in care absolvenții de liceu vor susține, incepand de maine, prima sesiune de Bacalaureat. Este primul examen național care se susține, dupa pandemie, fara masuri sanitare și primul an in care se reiau probele de competențe lingvistice, precum și cele digitale. In 2020 și in 2021 aceste probe au fost echivalate, in urma unui ordin al ministrului educației, cu mediile pe care elevii le-au avut la materiile respective in timpul celor patru ani de liceu.… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

Sursa articol si foto: 7est.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Astazi incepe testarea standardizata in cele 329 de școli alese de Ministerul Educației. Elevii din clasele a III-a, a V-a și a VI-a sunt primii care dau acest examen. Evaluarea este una digitala și face parte dintr-un program pilot al Ministerului Educației care a fost decis in urma cu trei saptamani.…

- Luni, 23 mai, este prima zi de inscrieri pentru Bacalaureat 2022. Acestea se vor incheia vineri, 27 mai, cand se incheie și anul școlar pentru elevii din clasa a XII-a. Potrivit calendarului examenului de Bacalaureat 2022 stabilit de Ministerul Educației, prima proba, cea orala la Limba romana, va avea…

- Elevii din clasa a VIII-a de gimnaziu vor susține simularea Evaluarii Naționale in zilele de 4 aprilie (proba scrisa la Limba si literatura romana) si 5 aprilie (proba scrisa la Matematica). Elevii din partea minoritaților naționale vor susține pe 6 aprilie proba scrisa la Limba si literatura materna.…

- Elevii claselor a VIII-a vor sustine luni proba scrisa la limba si literatura romana din cadrul simularii Evaluarii Nationale. Marti este programata proba scrisa la matematica, iar elevii apartinand minoritatilor nationale vor sustine miercuri proba la limba si literatura materna. Rezultatele, care…

- In 28 martie, au inceput simularile examenului de bacalaureat pentru elevii claselor a XII-a și a XIII-a. In județul nostru, inspectorii școlari au monitorizat desfașurarea simularilor, care se incheie maine cu proba la Limba și literatura materna. ”Am monitorizat prin inspectorii școlari derularea…

- La inceputul acestei saptamani se da startul in cadrul simularii examenului de Bacalaureat. Elevii claselor a XII-a si a XIII-a (seral/frecventa redusa) vor susține, luni, 28 martie, prima proba scrisa, cea la limba si literatura romana. Proba va incepe la ora 9:00, moment in care, in fiecare sala,…

- Elevii de clasa a XII-a din Iasi dau saptamana aceasta piept cu simularea probelor pe care le vor sustine la examenul de bacalaureat, care le va decide viitorul. Astfel, prima proba este programata astazi, la limba si literatura romana. Marti va avea loc proba obligatorie a profilului, proba la alegere…

- Elevii claselor a XII a si a XIII a seral frecventa redusa de liceu vor sustine, luni, 28 martie, proba scrisa la Limba si literatura romana din cadrul simularii examenului de bacalaureat, potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educatiei.Marti va avea loc proba obligatorie a profilului proba scrisa,…