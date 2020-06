Emoții pe linie dreaptă. Calendarul examenelor de admitere la liceu 2020 Incepand de marți, 2 iunie incep inscrierile pentru probele de aptitudini pentru absolvenții din clasa a VIII-a. Inscrierile se vor incheia pe data de 5 iunie, iar peste o luna de zile, adica, pe 2 iulie incepe inscrierea la liceu. Repartizarea computerizata se va face pe data de 10 iulie, potrivit datelor furnizate de ministerul […] Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

