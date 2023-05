Stiri pe aceeasi tema

- Sectiile de votare s-au inchis in Turcia, iar votarea a incetat in turul doi al alegerilor prezidentiale, in care reprezentantul opozitiei Kemal Kilicdaroglu in infrunta pe presedintele in exercitiu Recep Tayyip Erdogan, relateaza Daily Sabah si Anadolu. Peste 64.1 milioane de persoane au fost inregistrate…

- Peste 64.1 milioane de persoane au fost inregistrate la vot, iar peste 1.92 milioane de persoane au votat in strainatate.In total, 191.885 de urne au fost folosite in intreaga tara.Turcii si-au ales noul presedinte, intre Recep Tayyip Erdogan, candidat la un nou mandat, si reprezentantul opozitiei Kemal…

- Sectiile de votare s-au deschis duminica la ora locala 08:00 (05 GMT) in Turcia, pentru un al doilea tur inedit al alegerilor prezidentiale, in care presedintele aflat la sfarsit de mandat Recep Tayyip Erdogan se confrunta cu social-democratul Kemal Kilicdaroglu, informeaza

- Ziua de duminica, 28 mai 2023, este cea in care candideaza Erdogan contra lui Kilicdaroglu, in turul decisiv al alegerilor prezidențiale din Turcia. Sectiile de votare s=au deschis la ora locala 08:00 (05:00 GMT) si se vor inchide la ora 17:00. La turul al doilea participa doar candidații plasați pe…

- Ultranationalistul Sinan Ogan a anuntat luni ca il va sustine pe presedintele in exercitiu, Recep Tayyip Erdogan, candidat la propria succesiune, in al doilea tur al alegerilor prezidentiale din Turcia, preconizat sa se desfasoare duminica, potrivit France Presse. 'Noi il vom sustine pe Recep Tayyip…

- Alegerile prezidențiale din Turcia vor ajunge, foarte probabil, la un tur decisiv in data de 28 mai, deși Kilicdaroglu și partenerii sai inca cred in posibilitatea unei victorii din primul tur. De cealalta parte, Erdogan le-a mulțumit susținatorilor și votanților sai și le-a cerut „sa ramana in secții”.…

- Candidatul opoziției turce la președinție, Kemal Kilicdaroglu, a avut un gest preferat in tot timpul campaniei electorale: o inima aratata susținatorilor sau. Gestul a devenit duminica, 14 mai, chiar in ziua scrutinului care ar putea desemna un nou președinte, viral in intreaga țara.Un tanar, cel mai…

- Turcii voteaza azi in alegerile prezidențiale, iar ultimele sondaje sugereaza ca liderul opoziției are o șansa de a se impune in fața actualului șef al statului, deși un al doilea tur de scrutin este probabil. Alegatorii voteaza și pentru un nou parlament, iar partidul lui Erdogan pierde de asemenea…